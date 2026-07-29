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Мода и Шоу-бизнес

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МОТ о сыне: «Однажды приду, а он уже левитирует в позе лотоса!»

МОТ о сыне: «Однажды приду, а он уже левитирует в позе лотоса!»

Певец подробно рассказал о необычных увлечениях восьмилетнего Соломона. Артист пришел в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где спел свои главные хиты и признался, что август для него — не просто месяц, а настоящая философия жизни, к тому же символичная в этом году вдвойне: «Символично, видите, август, восьмой месяц, сыну восемь лет», — заметил Мот.

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