После разговора с "полковником юстиции" челябинка лишилась крупной суммы

Женщина рассказала в полиции, что "сотрудничала" с московскими силовиками.Не смотря на все старания СМИ и правоохранительных органов, южноуральцы с завидным упорством продолжают обогащать телефонных мошенников.
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