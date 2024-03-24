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Швентек о предстоящем матче: «Против Носковой тяжело играть, это было видно в Австралии»

Швентек о предстоящем матче: «Против Носковой тяжело играть, это было видно в Австралии»

Они встретятся в 1/8 финала турнира в Майами. Носкова и Швентек играли четыре раза, единственная победа чешки была на Australian Open в этом году – 3:6, 6:3, 6:4.

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