Очень символично, что на конференции в Швейцарском Лугано по восстановлению Украины была принята «Луганская декларация» и именно в те дни, когда российская армия и армии ЛНР и ДНР закончили освобождение территории Луганской народной республики.
Очень символично, что на конференции в Швейцарском Лугано по восстановлению Украины была принята «Луганская декларация» и именно в те дни, когда российская армия и армии ЛНР и ДНР закончили освобождение территории Луганской народной республики.
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