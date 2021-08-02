ЭНЕРГИЯ ДНЯ 3 августа 2021 года

Энергетический прогноз на третье августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1114 =Великий Зодчий осеняет своим Лучом не только космических, но и земных художников и строителей = Внутренняя психическая Энергия женщины намного сильнее психической Энергии мужчин ="Вы созданы не только по Моему подобию, но ещё и с огромной Любовью, ибо Я, создавая вас, создавал Себя в вас" = Высокая Личность не совершает дурного, не из-за страха наказания, а потому, что это претит её Душе =Где Бог, там нет зла! Всё происходящее от Бога мирно и полезно, и приводит человека к смирению и самоосуждению = Где кончаются дороги мысли - там начинай внимать.