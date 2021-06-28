Россия как угроза

Медвежий уголПолитикаРоссия как угроза Едкий натр 2 Сколько раз на Западе заявляли, что Россия создаёт угрозу для него? Не счесть.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьStilianos KanakidisКак вы думаете ? Можно ли перевоспитать Вора да в добавок со своими законами ? Моё мнение-НЕТ. Горбатого только могила исправит, вот и весь сказ.Пожилой человек"Точно так же, еще раньше, отделились и ушли те, кто сейчас гордо именуют себя цивилизованными народами. Сегодня они уже настолько далеки от своего Источника, что скорее согласятся быть детьми Черной Африки, чем Белой Руси. Конечно, многие из них интуитивно чувствуют эту связь и какую-то зависимость, но, не понимания Сути происходящих на Земле процессов, представляют это только как некую угрозу. Голый Интеллект не в состоянии сделать правильных выводов, особенно, если он пытается решить эту задачу исключительно в рамках «наглядного материализма», основа, которого примитивная борьба за выживание. По мнению этих «цивилизованных народов» все подчиняется одним законам: кто сильнее – тот и прав, кто богаче – тот и умнее. В своей наивной гордыне они уверовали, что только благодаря им, на Земле существует хоть какое-то развитие, а духовное, так в первую очередь. Слава Тебе, Господи, что это не так!" "Бог. Земля. Человек" (часть II, глава VIII) https://www.proza.ru/2009/10/02/706PPpraprotniks praprotniksgmailcomKar se Janezek nauči, To Janez zna!Комментировать
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