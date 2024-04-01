БПК Адмирал Левченко применил главный калибр

Большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", выполняющий учебно-боевые задачи в Баренцевом море, отработал поражение береговых целей главным артиллерийским комплексом – артиллерийской установкой АК-100.
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