Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у страны запасного плана в случае сокращения помощи со стороны Запада.
Кулеба высказался о военной помощи от США и ЕС: Мы уверены в плане А
Комментарии
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Виктор Луговой
"Мы уверены в плане А" Ой, да ладно? А вы точно уверены в том, что вы уверены в плане "А"? Кулёбушко, зайчик, - пистолетик с одним патрончиком под подушечку заготовил, не?
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18 час.
Александр Глущенко
не понял.. кулебяка угрожала , угрожала о плане "Б" и даже "С" , на всякий случай и вдруг .. не вдруг , как всегда .
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15 час.
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