«Я так горжусь»: АРМИ поздравляют BTS  с новой престижной наградой

Никак наши бантаны не могут прожить ни дня без каких-нибудь свежих и сочных новостей. Несколько часов назад АРМИ стало известно, что популярный американский журнал Billboard объявил список победителей «Величайшие поп-звезды 21 века».
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