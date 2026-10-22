“For decades now, Donald Trump has been keeping Americans informed about the relative attractiveness of various celebrities and public officials,” New York Magazine reports.
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