Путин обязал часть экспортеров продавать валютную выручку для стабилизации рубля

Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)», который содержит три основных нововведения.
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