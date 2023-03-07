В ООН заявили о недопустимости применения ИКТ в военных целях

Представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что РФ считает недопустимыми попытки легализовать на мировом уровне использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других государств.
Представитель Российской Федерации в ООН Ирина Тяжлова заявила, что РФ считает недопустимыми попытки легализовать на мировом уровне использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политических целях против других государств.
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