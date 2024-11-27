Жуткая история Бланш Монье, которая провела четверть века в заточении

Любое заточение способно искалечить и тело, и разум человека. Почему юная красавица из старинной семьи оказалась в плену собственной матери и что стало с ней после освобождения из узилища — читай в нашем материале.
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