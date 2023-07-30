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Хайме Алькарас выиграл детский турнир Надаля через 7 лет после Карлоса

Хайме Алькарас выиграл детский турнир Надаля через 7 лет после Карлоса

Младший брат Карлоса Алькараса 11-летний Хайме выиграл благотворительный турнир для игроков до 12 лет, организованный академией Рафаэля Надаля в Мадриде.

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