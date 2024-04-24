YMCA Молдова поддерживает усилия желающих выучить государственный язык

YMCA Молдова продолжает свои усилия по поддержке украинских беженцев, а также не носителей языка в изучении государственного языка, чтобы иметь доступ и возможность общения в любой сфере деятельности в нашей стране.
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