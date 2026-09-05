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Кухня и дом

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Полусухая стяжка для теплого пола: баланс скорости, прочности и тепла

Полусухая стяжка для теплого пола: баланс скорости, прочности и тепла

Когда заходит речь об устройстве теплого пола, многие сразу представляют себе трубы или кабель, забывая о том, что именно стяжка становится тем самым посредником между источником тепла и напольным покрытием.

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