Конкурс эстрадной песни пройдет в Архангельске

Конкурс «ДО-МИ-Ника» состоится в областном центре в 19 раз в культурном центре «Северный» 31 марта.Принять участие в конкурсе могут все желающие исполнители и творческие коллективы в возрасте от пяти лет.
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