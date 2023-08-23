Новости - только актуальное

32 638 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гурбангулы
    Это был вопрос времени.Разбился самолёт ...
  • Кошмар
    Неправильная арифметика. За полтора года ВСУ потеряла безвозвратно более 400 000 человек.  А 40 000 весеушников  толь...Почему Украина не...
  • Николай Титов
    Война может закончится тогда, когда кончится оружие или людские ресурсы.    Население УК  40 миллионов,   ежедневные ...Почему Украина не...

По Гоголю, как у Хлестакова было: десять тысяч одних курьеров...

По Гоголю, как у Хлестакова было: десять тысяч одних курьеров...

Занюхивать надо Без преувеличения историческое предложение Владимира Зеленского насчёт обмена Белгорода на членство Украины в Североатлантическом Альянсе (кто не в курсе - Белгород такой же российский город, как Владивосток или Москва) у нас многие не оценили по достоинству и даже были замечания, что украинский президент это ляпнул в связи с передозировкой наркотиков, которые, как хорошо известно, он употребляет столь же регулярно, как и хлеб насущный (халу или паляницу - без разницы: с кокаином тройной очистки и та, и другая идут одинаково хорошо).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх