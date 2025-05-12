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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Один из лучших сервисов среди прочих подобных.СберСтрахование и...

Решить проблему с аннулированием полиса ОМС можно в своей страховой медицинской организации

Решить проблему с аннулированием полиса ОМС можно в своей страховой медицинской организации

Россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в учёте их личных данных, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.

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