Решить проблему с аннулированием полиса ОМС можно в своей страховой медицинской организации

Россияне сталкиваются с аннулированием полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) из-за ошибок в учёте их личных данных, рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Роман Щеглеватых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии