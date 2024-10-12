Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле. Финал Гран-при среди юниоров Танцы на льду Участники Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 30 очков за этапы Гран-при Ирина Подгайная – Артем Коваль (Украина) – 28 Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 28 Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски (США) – 28 Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 26 Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 26 Запасные Кэролайн Маллен – Брендан Маллен (США) – 24 Хана Мария Абоян – Даниил Веселухин (США) – 24 Амбр Перрье-Джанезини – Самюэль Бланк-Клаперман (Франция) – 22.
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