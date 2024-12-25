Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

Знаю я, что эта песняНе к погоде и не к месту,Мне из лестного бы тестаВам пирожные печь.Александр ГрадскийИтак, информации уже достаточно, чтобы обрисовать основные сценарии развития событий на ближайшие несколько лет.

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Комментарии
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Катерина
&quot;этот Огрызок через несколько лет можно будет попытаться заново использовать в качестве тарана для России, накачав оружием и реваншистскими настроениями&quot;--------------------------------- Хочется  задать  вопрос  автору...   А  если   СЕГОДНЯ  с  помощью  штыков  ВЗЯТЬ  ВСЮ  Украину ( это  мало вероятно,  но помечтать-то  можно),  ЧТО  помешает   Западу накачивать  оружием и реваншистскими  настроениями Польшу,  Прибалтику и  другие   финляндии?  Может  у  нас  враждебные  границы сократятся по  протяжённости?  И  не надо  забывать,  что   НА  ШТЫКАХ  СИДЕТЬ  НЕ УДОБНО...
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