Роджерс: Грядущее мятежно, но надежда есть

Катерина

"этот Огрызок через несколько лет можно будет попытаться заново использовать в качестве тарана для России, накачав оружием и реваншистскими настроениями"--------------------------------- Хочется задать вопрос автору... А если СЕГОДНЯ с помощью штыков ВЗЯТЬ ВСЮ Украину ( это мало вероятно, но помечтать-то можно), ЧТО помешает Западу накачивать оружием и реваншистскими настроениями Польшу, Прибалтику и другие финляндии? Может у нас враждебные границы сократятся по протяжённости? И не надо забывать, что НА ШТЫКАХ СИДЕТЬ НЕ УДОБНО...