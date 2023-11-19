Премьер Катара Аль Тани совершит визиты в Россию и Британию

Председатель правительства и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани 21 ноября намерен начать турне в Российскую Федерацию и Соединенное Королевство в рамках раунда официальных визитов в государства, которые являются постоянными членами Совбеза всемирной организации.