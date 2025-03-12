Политика как он...
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Политика как она есть

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Захарова оценила переговоры в Джидде и призвала следить за новостями из России

Захарова оценила переговоры в Джидде и призвала следить за новостями из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя переговоры между США и Украиной в Джидде, заявила, что стоит следить за новостями из Москвы, а не оттуда, ведь именно в Москве формируется российская позиция.

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