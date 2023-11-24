Пожар в Перми унес жизни матери и двоих ее детей

Пермь. Пермский край. Жертвами пожара в Перми стали мать и двое ее детей. Огонь вспыхнул в ночь на 24 ноября в частном доме по улице Чекалина, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Пермскому краю.
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