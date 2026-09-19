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В Польше , в Люблине , недалеко от границы с Украиной власти часто включают громкие сирены и пугают поляков атакой русских ракет на Польшу...Хотя русские ракеты туда не долетают ... НАТО хочет превратить поляков в новый военный *расходник* Запада.
ВСУ бессильны: СМИ раскрыли новое оружие России, которое невозможно догнать
СМИ сообщили о трудностях ВСУ с перехватом российских реактивных беспилотников «Герань-4» и «Герань-5» По данным зарубежных СМИ, новые российские реактивные беспилотники развивают скорость свыше 300 км/ч, что осложняет их перехват
Новые российские беспилотники с реактивными двигателями привлекли внимание зарубежных СМИ. По данным немецкого издания Focus, украинские силы испытывают серьёзные трудности при попытках перехвата таких целей.
Речь идёт о моделях «Герань-4» и «Герань-5». Эти аппараты оснащены реактивными двигателями. Благодаря этому они способны развивать скорость свыше 300 километров в час.
Для сравнения, большинство винтовых беспилотников обычно летает со скоростью от 185 до 250 километров в час. Таким образом, новые модели заметно превосходят предыдущие версии по скорости.
Кроме того, высокая скорость сокращает время на обнаружение цели. В результате расчётам ПВО становится сложнее сопровождать и поражать такие объекты.
Высокая скорость создаёт новые сложности
По оценке Focus, существующие украинские дроны-перехватчики часто уступают новым российским аппаратам по скорости. Поэтому их применение не всегда позволяет добиться необходимого результата.
При этом издание отмечает, что Россия всё активнее использует реактивные беспилотники для выполнения боевых задач. Соответственно, значение подобных технологий продолжает расти.
Эксперты подчёркивают, что для борьбы с такими целями необходимы специальные средства перехвата. Кроме того, могут потребоваться современные зенитные комплексы с высокой скоростью реагирования.
Западные СМИ указывают на дефицит средств перехвата
Ранее британский журнал The Economist также обращал внимание на эту проблему. По данным издания, украинская сторона не располагает достаточным количеством эффективных средств для борьбы с новыми реактивными беспилотниками.
Более того, аналогичные оценки звучат и со стороны украинских официальных лиц. Так, в июле уполномоченный по вопросам санкционной политики Владислав Власюк признал существующие ограничения в этой сфере.
По его словам, Украина не способна самостоятельно производить дроны-перехватчики для скоростных целей. Поэтому страна во многом зависит от поставок западных зенитных ракет.
Технологическая гонка продолжается
Развитие беспилотных технологий остаётся одним из ключевых направлений современного вооружённого противостояния. При этом производители постоянно совершенствуют характеристики аппаратов.
В частности, увеличиваются дальность полёта, скорость и устойчивость к средствам противодействия. Благодаря этому возможности беспилотных систем продолжают расширяться.
Появление реактивных версий беспилотников подтверждает эту тенденцию. По мнению наблюдателей, дальнейшее развитие подобных систем способно заметно повлиять на ситуацию в зоне СВО. Кроме того, новые технологии могут изменить подходы к организации противовоздушной обороны.
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