«Скоро русские начнут утюжить Польшу»: у Дональда Туска — осеннее обострение Вслед за уничтожением бандеровских тылов ВС РФ взялись за погранпереходы, чтобы парализовать поставки натовского оружия ВСУ В ночь на 18 сентября, согласно оперативке Повiтряних сил, в небе незалежной замечено 93 российских БПЛА.