«Работы выполним в срок»: как проходит строительство арт-кластера «Таврида» в Херсонской области

СЧАСТЛИВЦЕВО, ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 декабря, ФедералПресс. Строительство арт-кластера «Таврида» в селе Счастливцево проинспектировали первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко и губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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