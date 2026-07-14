От юной звезды КВН до громких судов с хоккеистом: как сложилась судьба певицы Пелагеи к ее 40-летию

14 июля известная российская певица Пелагея отмечает свой 40-летний юбилей. Путь сибирской исполнительницы от юного вокального вундеркинда до одной из самых ярких звезд отечественной сцены был насыщен не только творческими триумфами, но и громкими событиями в личной жизни — от раннего успеха в КВН до затяжных судебных разбирательств с бывшим супругом-хоккеистом.
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