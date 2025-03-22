Морпехи Северного флота накрыли «Градом» ВСУ в Херсонской области

Бойцы артиллерийского подразделения 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» поразили район скопления техники и живой силы ВСУ на Каховском направлении в Херсонской области.
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