В Северной Осетии сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание, пешеход!» в непосредственной близости от средней общеобразовательной школы № 1 города Ардон сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района и «Родительский патруль» провели акцию по использованию «Засветись! Стань заметнее на дороге!».