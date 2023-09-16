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Кубок мира по регби-2023. ЮАР сыграет с Румынией, Австралия встретится с Фиджи, Англия против Японии

Кубок мира по регби-2023 Групповой этап Группа B Бордо, Франция ЮАР – Румыния – 16.00   Положение в группе: Ирландия – 10 очков (2 игры), ЮАР – 4 (1), Шотландия – 0 (1), Тонга – 0 (1), Румыния – 0 (1).

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