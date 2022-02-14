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Администрация США хочет, чтобы в Киеве не осталось ни одного американского чиновника

Администрация США хочет, чтобы в Киеве не осталось ни одного американского чиновника

Правительство Соединенных Штатов планирует отозвать всех оставшихся в Киеве американских служащих в течение 24−48 часов.

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