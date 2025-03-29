Прогнозы завершения СВО на Украине: ключевые факторы и сценарии на 29 марта 2025 года

По данным Минобороны РФ, российские войска сохраняют стратегическую инициативу на всех направлениях, включая успешное наступление под Купянском и освобождение населённых пунктов в Харьковской области и ДНР.
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