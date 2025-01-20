В ЛДПР предложили повысить лимит страховых выплат по ОСАГО

Группа депутатов фракции ЛДПР подготовила к внесению в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение лимита страховых выплат по ОСАГО в части возмещения вреда жизни и здоровью потерпевших, а также вреда имуществу.
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