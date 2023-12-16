В Твери снимают новый выпуск программы «Повара на колесах»

В центре Твери, на улице Трехсвятская, проходят съемки кулинарного шоу «Повара на колесах», которое выходит на Первом канале Именитые шеф-повара объехали половину России, чтобы познакомиться с местной кухней и разработать авторское меню из лучших продуктов.