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Царьград

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Генпрокурор Краснов: 179 иноагентов осуждены за радикальные действия

Генпрокурор Краснов: 179 иноагентов осуждены за радикальные действия

Генеральный прокурор России Игорь Краснов доложил в Совете Федерации о значительном влиянии миграции на террористическую угрозу, отметив привлечение 179 иностранных граждан и лиц без гражданства к уголовной ответственности за радикальные действия.

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