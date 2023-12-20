Две колонны рядом в Луксорском храме. Слева более поздняя, справа - более древняя.Левая колонна:- песчаник (мягче);- изготовлена секциями;- грубые символы;Правая колонна:- розовый гранит (намного тверже);- изготовлена из цельного куска;- прецизионная обработка во всем.