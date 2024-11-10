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Царьград

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Коррупционерам выдали "чёрную метку": По делам о грабеже России больше нет сроков давности

Коррупционерам выдали "чёрную метку": По делам о грабеже России больше нет сроков давности

31 октября Конституционный суд России принял, возможно, самое важное и полезное решение с момента своего образования — провозгласил отмену сроков давности по делам о коррупции вместе с конфискацией имущества в пользу государства.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Пурга. Индульгенции розданы. Если кого и будут ловить, то только шушеру из новых. Старых &quot;накопителей&quot; это не коснётся.
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14 час.

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