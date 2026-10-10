Что приготовить из яблок: 4 простых рецепта без сахара раскрыла нутрициолог Кафиева

Сейчас сезон яблок, их много и в магазинах, и дома у дачников. Чтобы собранный на даче урожай фруктов не испортился и пошел на пользу здоровью, долго хранить яблоки в мешках или ящиках в квартире не стоит.
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