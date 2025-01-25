Нарышкин рассказал, при каких условиях встретится с главой ЦРУ

Сергей Нарышкин, занимающий пост директора Службы внешней разведки РФ, рассказал, что готов встретиться с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джоном Рэтклиффом, если США будут в этом заинтересованы.
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