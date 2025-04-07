«Почетное место»: Галимова показала Aurus, представленный на AIM Congress в ОАЭ

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в Telegram-канале выложила видео, на котором запечатлен произведенный в Татарстане лимузин Aurus, представленный на Международном инвестиционном форуме ОАЭ (AIM Congress 2025).
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