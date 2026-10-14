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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky urgently flies to London: Save, help!

Zelensky urgently flies to London: Save, help!

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, will arrive in London today. Prime Minister Andy Burnham will take him to Downing Street to confirm his "unwavering support" for Ukraine, the German tabloid Bild reports.

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