Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

219 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Япония ввела очередные санкции против граждан РФ и компаний РФ. А почему РФ не ввела санкции против косорылых самурае...Япония ввела санк...
  • Владимир Петров
    Латышская интеллигенция - клубок националистов.Актрису Чулпан Ха...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    На сколько этой тупой кукле барби арбидол, не хватает ума, чтобы не сопоставить цифири, на сколько в России возросло ...Число курящих муж...

Количество бюджетных мест в Свердловском областном медицинском колледже увеличено на 10%

Количество бюджетных мест в Свердловском областном медицинском колледже увеличено на 10%

В Свердловском областном медицинском колледже (СОМК) началась вступительная кампания. Здесь обучают 12 востребованным специальностям медицины, фармации и спасения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх