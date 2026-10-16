Депутат Госдумы Ирина Роднина, оказавшаяся на четвёртом месте в списке самых богатых бывших спортсменов на прошедших выборах в ГД, имея элитные квартиры и миллионные счета, даёт советы тем, у кого нет денег, рассказывая, что их попросту "накручивают".