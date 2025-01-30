Энтузиазм вассала: «столетний» договор Украины и Великобритании Вместо НАТОВ середине января Великобритания подписала с Украиной знаковое соглашение о столетнем партнёрстве.
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Энтузиазм вассала: «столетний» договор Украины и Великобритании Вместо НАТОВ середине января Великобритания подписала с Украиной знаковое соглашение о столетнем партнёрстве.
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