Гонконгская биржа растет на 2,69% после спадов из-за торговой войны

Гонконгская фондовая биржа начала торги четверга с ростом на 2,69%, достигнув 20810,43 пункта. Ранее, в понедельник, биржа испытала падение на 9% из-за очередного этапа торговой войны между Китаем и США, что оказало значительное влияние на её показатели.