The dead on Ukraine does not expect foreign mercenaries to be buried with military honors at all, their mutilated remains remain unburied on the line of combat contact.
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