Девелопер премиальной недвижимости подвел итоги продаж в Петербурге и Москве за 9 месяцев. С января по сентябрь 2026 года девелоперская компания ELEMENT продала на 27% больше квартир, чем за аналогичный период 2025 года.
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