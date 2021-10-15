На Западе напрасно ждут ухода Путина. Юлия Витязева

ЗанозаПолитикаНа Западе напрасно ждут ухода Путина. Юлия Витязева Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир шеинБуду сидеть крепко как ржавый гвоздь !!!!!Адольф ПешковИ буду с тупым упрямством плодить миллиардеров - залог моей вечной безопасности и нищету - залог вечного расслоения народа.Anisimova LyubovПоживем-увидим как оно будет на самом деле. Если судить по истории нашей страны, то при смене любого правителя России, каждый кто приходил к власти просто "зачищал" всех тех, кто был близок к предшественнику. На смену Романову пришел Керенский, и создал правительство под себя. Потом пришли большевики во главе с Ленининым и началась гражданская война. Все "белые" были или убиты или иммигрировали на Запад. Потом был Сталин! Он методично избавлялся от сторонников Ленина, так называемой "старой гвардии" и все были или убиты за границей или расстреляны в местных тюрьмах. На смену Сталину пришел Хрущев, и что сделал он? Он так же постарался избавится от Берии, Маленкова и тд. Брежнев после Хрущева тоже вел политику дескридитации Хрущева и мы до сих пор называем его 'кукурузником", потому что он все поля старался засеять кукурузой! Это после его поезки в Америку. А после ухода Брежнева его 'эпоху" стали называть "эпохой застоя"!!! Черненко, Андропов были менее года, последний запомнился чрезмерными проверками. Потом был Горбачев, которого сейчас проклинаю все и обвиняют в распаде Союза! Ельцин, сменщик Горбачева, и ярый его противник еще по партии КПСС. Что сделал Ельцин? Он вообще все перекроил, все перевернул вверх дном! Избавился от Горбачева, который был вынужден уехать за границу. И вот теперь Путин президент! И та же история! Он ведь тоже избавился от ельцинской команды! Так что цыплят по осени считают... и наш русский или российский менталитет не переделать...ЕЕкатеринаИсторически общество в нашей стране склонно к авторитарному подчинению. Стране нужен сильный, властный и жесткий руководитель. Путин же либерал, оторванный от проблем народа и зацикленный на проблемах мира. Иногда, слушая его выступления, создается впечатление, что он живет в другой стране. Выигрывает ли от этого Россия? Каждый может дать ответ, исходя из своего состояния...Тамара ФроловаИ очень хорошо, что он нас видеть другими. Значит такими и будем. И страна лучше и чище. А не алкоголиками и прохиндеями, какими видят нас нытикиБОБорис ОсиповКотищевВот придурки, ей Б-гу! Да вам молится на Путина надо ибо, как это часто происходит по внутреннему запросу нашего многострадального народа, следующим будет реинкарнация Иосифа Виссарионыча, и не факт, что некоторые успеют за пять минут добежать до канадской границы, а те что за границей, не обосрутся от страха при виде подлетающих цирконов и авангардов. Сидите пидоры пока на жопах ровно, а то накличите!Комментировать
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