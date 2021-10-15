Заноза

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  • Котищев
    Вот придурки, ей Б-гу! Да вам молится на Путина надо ибо, как это часто происходит по внутреннему запросу нашего мног...На Западе напрасн...
  • Борис Осипов
    На Западе напрасн...

На Западе напрасно ждут ухода Путина. Юлия Витязева

На Западе напрасно ждут ухода Путина. Юлия Витязева

  Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году.

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владимир шеин
Буду сидеть крепко как ржавый гвоздь !!!!!
Адольф Пешков
И буду с тупым упрямством плодить миллиардеров - залог моей вечной безопасности и нищету - залог вечного расслоения народа.
Anisimova Lyubov
Поживем-увидим как оно будет на самом деле. Если судить по истории нашей страны, то при смене любого правителя России, каждый кто приходил к власти просто "зачищал" всех тех, кто был близок к предшественнику. На смену Романову пришел Керенский, и создал правительство под себя. Потом пришли большевики во главе с Ленининым и началась гражданская война. Все "белые" были или убиты или иммигрировали на Запад. Потом был Сталин! Он методично избавлялся от сторонников Ленина, так называемой "старой гвардии" и все были или убиты за границей или расстреляны в местных тюрьмах. На смену Сталину пришел Хрущев, и что сделал он? Он так же постарался избавится от Берии, Маленкова и тд. Брежнев после Хрущева тоже вел политику дескридитации Хрущева и мы до сих пор называем его 'кукурузником", потому что он все поля старался засеять кукурузой! Это после его поезки в Америку. А после ухода Брежнева его 'эпоху" стали называть "эпохой застоя"!!! Черненко, Андропов были менее года, последний запомнился чрезмерными проверками. Потом был Горбачев, которого сейчас проклинаю все и обвиняют в распаде Союза! Ельцин, сменщик Горбачева, и ярый его противник еще по партии КПСС. Что сделал Ельцин? Он вообще все перекроил, все перевернул вверх дном! Избавился от Горбачева, который был вынужден уехать за границу. И вот теперь Путин президент! И та же история! Он ведь тоже избавился от ельцинской команды! Так что цыплят по осени считают... и наш русский или российский менталитет не переделать...
Екатерина
Исторически общество в нашей стране склонно к авторитарному подчинению. Стране нужен сильный, властный и жесткий руководитель. Путин же либерал, оторванный от проблем народа и зацикленный на проблемах мира. Иногда, слушая его выступления, создается впечатление, что он живет в другой стране. Выигрывает ли от этого Россия? Каждый может дать ответ, исходя из своего состояния...
Тамара Фролова
И очень хорошо, что он нас видеть другими. Значит такими и будем. И страна лучше и чище. А не алкоголиками и прохиндеями, какими видят нас нытики
Борис Осипов
Котищев
Вот придурки, ей Б-гу! Да вам молится на Путина надо ибо, как это часто происходит по внутреннему запросу нашего многострадального народа, следующим будет реинкарнация Иосифа Виссарионыча, и не факт, что некоторые успеют за пять минут добежать до канадской границы, а те что за границей, не обосрутся от страха при виде подлетающих цирконов и авангардов. Сидите пидоры пока на жопах ровно, а то накличите!

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