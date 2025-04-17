Предместья гитлеровской Ставки, последний штурм...

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Комментарии
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Анна Зареченская
Вечная память красноармейцам, погибшим в В.О. войну. Никогда не забудем ваши подвиги!
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14 час.
Юрий Золотарев
А сейчас? Важно заставить ПросрАченного застрелиться. И еще - задавить , ннахер, всю бл-дскую Пшекию! И поставить раком всех подлецов-приЕбалтов (НЕподлецов трогать не надо).
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1 час.
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