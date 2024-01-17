Котов вылетел с Australian Open

Павел Котов не сумел пробиться в третий круг Australian Open. В Мельбурне завершился матч второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису Australian Open в мужском одиночном разряде, в котором 65-я ракетка мира Павел Котов встречался с Флавио Кобллли.